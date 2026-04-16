La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social en coordinación con la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), llevó a cabo un seminario preventivo dirigido a estudiantes de nivel medio superior de la Universidad Regional del Norte.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la prevención de adicciones, así como la ansiedad y depresión derivadas de contextos de violencia, brindando información y herramientas que permitan a las y los jóvenes identificar factores de riesgo y fortalecer su bienestar emocional.

En la actividad participaron aproximadamente 150 alumnas y alumnos, quienes recibieron orientación mediante pláticas dinámicas y espacios de reflexión, fomentando la importancia del autocuidado, la toma de decisiones responsables y la búsqueda de apoyo ante situaciones adversas.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de continuar acercando programas de prevención social al sector educativo, promoviendo entornos más seguros y una juventud informada y consciente.