En el marco de la 54ª Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Económico Regional (CODER) Juárez, celebrada este 16 de abril en las instalaciones del Technology Hub, se formalizó una alianza clave entre la academia y el sector productivo.

El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el cuerpo directivo del CODER, encabezado por su presidente, el maestro Julián Javier Pedroza Cervantes, suscribieron un convenio general de colaboración para potenciar proyectos de alto impacto social y económico.

Alianza por la región

El evento también contó con la presencia destacada de la maestra Kathya Sánchez Pérez, directora general de Vinculación e Intercambio y Responsabilidad Social de la UACJ.

Esta firma de convenio busca alinear la capacidad investigativa y el talento humano de esta casa de estudios con los ejes estratégicos de CODER Juárez, una asociación civil que, desde su constitución en 2016, funge como órgano de asesoría obligatoria para el gobierno en materia de desarrollo económico.

«Buscamos ser el articulador de proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes y fortalezcan la región», destaca el propósito de CODER, visión y valores que hoy se refuerzan con la integración formal de la UACJ a sus mesas de trabajo.

Un mapa de proyectos hacia el 2040

Durante la sesión, el Consejo Directivo 2026 presentó la actualización de sus proyectos insignia, los cuales están divididos en áreas críticas para el futuro de la frontera.

Entre los proyectos que ahora contarán con el respaldo técnico y social de la universidad destacan:

Innovación y tecnología: proyectos como CIINOVA IA Center y el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA).

Movilidad e infraestructura: NODUM, el Sistema Integrado de Transporte BRT, mejoras en aeropuerto, puentes y cruces fronterizos.

Salud y bienestar: el seguimiento a hospitales regionales de especialidades, bajo el proyecto VITA.

Sustentabilidad: iniciativas como HYDRA 4.0 (agenda hídrica binacional) y el proyecto ECO para los parques Central y El Chamizal.

Talento y competitividad: el programa LIDERA, enfocado en Mindmanufacturing (semiconductores y electromovilidad).

Valores y compromiso ciudadano

La estructura de CODER Juárez se rige por pilares de transparencia, ética y responsabilidad. En esta reunión ordinaria se enfatizó que la transformación regional solo es posible a través de «sinergias estratégicas«.

Por su parte, manifestándose preocupado por la ética profesional, la falta de recursos y la cruda realidad social de sectores como el suroriente, posicionando a la UACJ no solo como una escuela, sino como un actor político y social indispensable para el éxito de los proyectos de CODER, el rector sostuvo que:

«Yo soy juarense y me he dado cuenta de que lo que se necesita es precisamente un articulador. Hay mucho talento, mucha suma de esfuerzos y voluntades, pero necesitamos articularlas para que estas buenas intenciones se conviertan en hechos.»

«Solos no podemos ninguno: ni el gobierno, ni la sociedad, ni la academia. Necesitamos juntarnos para poder lograr mejores resultados. Soy un fiel creyente de las alianzas”, compartió.

Sobre la formación humana y la tecnología reflexionó que «la Inteligencia Artificial ya no nada más está con nosotros, ya nos rebasó en muchos aspectos, pero yo todavía creo que ninguna máquina puede reemplazar a una persona. Ese sentido humano hemos tratado de mantenerlo con valores.»

Inclinándose al tema del desafío presupuestal en la educación superior puntualizó que «desgraciadamente tiene que ser con recursos propios[…] las universidades en todo México se han visto afectadas con el presupuesto. Ha habido una reducción del subsidio tanto federal como estatal, sobre todo en aquellas bolsas extraordinarias que no se ven”.

Con la suma de la UACJ, se garantiza que los proyectos de infraestructura y economía tengan una base sólida en la responsabilidad social y la formación de talento especializado.

La presencia de consejeros, así como de otros líderes del sector, la reunión concluyó con el compromiso de dar continuidad a los 19 proyectos estratégicos actuales, asegurando que Ciudad Juárez se encamine hacia la visión VISIO 2040, un plan de mejora regulatoria y marca ciudad que promete rediseñar el futuro de la frontera.