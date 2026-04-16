La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) designó a nuevos titulares en sus distintas áreas, con el objetivo de fortalecer la operación institucional y mejorar los servicios educativos del estado.

El titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, encabezó la entrega de nombramientos y exhortó al equipo a consolidar los proyectos estatales, así como priorizar el desarrollo integral de la niñez y juventud chihuahuense.

Se nombró a Gloria Domínguez Domínguez como directora de Educación Superior, a Marisa Cardona Gurrola como directora de Atención a Programas Educativos en la Zona Norte y a Jesús Villareal Macías como director estatal de Profesiones.

Además, se ratificó a Jesús Peña Galaz como director del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG).

Gloria Domínguez Domínguez es licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Derecho Financiero. Fue catedrática y ocupó cargos como directora de Ecología, directora del Registro Civil y jefa de Vinculación Académica del Cobach.

Marisa Cardona Gurrola es maestra normalista y licenciada en Ciencias Sociales. Se desempeñó como docente, fue asesora técnica del Programa Nacional de Escuela Segura y coordinadora estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Jesús Villareal Macías es maestro normalista e ingeniero agrónomo, con Maestría en Educación Primaria. Fue docente, funcionario del sector forestal, diputado local y presidente municipal de Meoqui.

Jesús Peña Galaz es licenciado en Contaduría, con Maestría en Administración y en Administración Pública. Fue catedrático en instituciones de Educación Superior en Nuevo Casas Grandes y desde 2022 se desempeña como director del ITSNCG.