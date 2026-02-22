domingo, febrero 22, 2026
Portada

En Juárez, Marco Bonilla llama a defender la vida y la familia como base de la esperanza

by Salvador Miranda
En un encuentro con líderes evangélicos de Ciudad Juárez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, hizo un llamado a fortalecer la vida, los valores y la familia como pilares fundamentales para recuperar el rumbo y la esperanza en la frontera.

Ante pastores y representantes de distintas congregaciones cristianas, Bonilla compartió parte de su historia personal. Recordó que su padre migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y que su madre lo sacó adelante con determinación tras la separación familiar. Señaló que fue precisamente la familia la que le dio estructura, identidad y fortaleza para enfrentar momentos complejos.

“Cuando la familia se mantiene unida, hay futuro. Cuando se debilita, la sociedad se fractura”, expresó.

El alcalde subrayó que las raíces y los valores no representan un retroceso, sino el fundamento que permite a una sociedad avanzar con rumbo claro. Destacó que Chihuahua debe aspirar a crecer no solo en desarrollo económico, sino también en cohesión social, respeto a la dignidad humana y fortalecimiento del núcleo familiar.

Reconoció que Ciudad Juárez ha enfrentado etapas difíciles marcadas por la violencia y la migración, pero afirmó que su gente ha demostrado carácter, trabajo y resiliencia. “Juárez no se rinde. Siempre encuentra la manera de levantarse”, sostuvo.

Bonilla añadió que gobernar implica una responsabilidad ética con las familias y que las políticas públicas deben tener como prioridad a la niñez, la juventud y los hogares que todos los días luchan por salir adelante.

Finalmente, reiteró que la defensa de la vida, la dignidad y la familia son principios que fortalecen la unidad social y permiten construir un Chihuahua más sólido, con identidad clara y visión de futuro.

