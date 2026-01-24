viernes, enero 23, 2026
Implementa la J+ acciones en el fraccionamiento San Pablo para evitar brotes de aguas negras

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la red sanitaria en el fraccionamiento Paseos de San Pablo, para mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Para estas labores, la JMAS envió desde temprana hora, cinco equipos combinados de inyección y succión tipo Vactor, con los cuales se intervinieron seis cerradas del fraccionamiento: Esmirna, Atenas, Samaria, Tarso, Antioquia y Rodas.

Durante las maniobras, se detectaron taponamientos en la tubería, ocasionados principalmente por la acumulación de grasa, papel higiénico, toallas húmedas y productos de higiene femenina, que fueron desechados en los sanitarios, este tipo de residuos provoca obstrucciones que ocasionan afectaciones al servicio y brotes de aguas negras.

Hasta la tarde de este viernes, se habían limpiado más de 25 alcantarillas, cabe destacar que, en semanas anteriores, ya se habían registrado brotes de aguas residuales, siendo las cerradas de Antioquia y Esmirna las más afectadas.

La JMAS atendió de forma oportuna los reportes ciudadanos en dos ocasiones, sin embargo, debido a la reincidencia de las obstrucciones, se programó un mantenimiento en todo el fraccionamiento.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez hace un llamado a la comunidad a no tirar residuos sólidos, grasas ni productos de higiene en el sanitario, para contribuir al buen funcionamiento del drenaje.

La JMAS reitera su compromiso de fortalecer las acciones de mantenimiento y atención oportuna a los reportes, para beneficio de los juarenses.

