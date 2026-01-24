En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Grupo Interdisciplinario de Archivos del Poder Legislativo llevó a cabo su primera reunión ordinaria del año, donde se presentaron los avances históricos logrados durante el 2025 y se trazó la hoja de ruta para el presente ejercicio mediante la aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2026.

Durante la sesión, la Dirección de Archivos informó que el 2025 marcó un precedente jurídico y administrativo para el Congreso con la ejecución de las primeras bajas documentales en su historia. Este proceso, realizado bajo estrictos lineamientos legales y con la asesoría de los Congresos de Guanajuato y Sonora, permitió dar de baja archivos desde 1980.

La Dirección destacó que el Congreso de Chihuahua se posiciona actualmente entre los mejores del país en materia de archivos. Como prueba de este liderazgo, Chihuahua forma parte de la planilla que competirá en febrero por la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Archivos (2026-2028), además, desde Chihuahua se lidera la creación de la plataforma web nacional que conectará a todos los archivos de los congresos locales del país.

Asimismo, se anunció la migración a una nueva bodega con mejores condiciones climáticas y de orden, garantizando la preservación del acervo histórico y de concentración, según destacó la directora de Archivo, Isela Martínez.

“Hemos hecho un trabajo monumental de gestión y difusión para dar a conocer nuestros archivos, lo que habla del compromiso de este Congreso con la memoria institucional”, puntualizó la titular del área.

Para finalizar, Edgar Humberto Gutiérrez, coordinador operativo presentó el PADA 2026, instrumento rector que prioriza la capacitación constante, la administración de riesgos basada en normas internacionales (ISO 31000:2018) y la mejora continua de los procesos de transparencia. El plan fue aprobado por unanimidad por los miembros del Grupo Interdisciplinario presentes.

En la sesión, se contó con la presencia de Ottofriderch Rodríguez (Secretario de Administración), Jazhiel Aguirre (Secretaria Técnica de la Secretaría de Asuntos Legislativos), Isela Martínez Andazola (Directora de Archivos), Víctor Salas Pulido (Departamento de Sistemas), Coral Fontes (Responsable de Transparencia), Edgar Humberto Gutiérrez Gardea (Coordinador Operativo de Archivos), Janet Campos Sierra (Responsable de Archivo de Trámite y Concentración), y Adrián Abraham Treviño Barrón (Responsable de Archivo Histórico).