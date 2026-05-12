SSPE y estudiantes unen fuerzas para apoyar a quienes más lo necesitan

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua en coordinación con el comité de altruismo de la Preparatoria Estatal 8420 Zaragoza realizó la entrega de más de mil productos y alimentos no perecederos al Consejo de Adulto Mayor Santa Rosa del IMA, como parte del programa permanente “Siempre Presentes”.

@juareznoticias.com Secretaria de seguridad pública estatal y estudiantes unen fuerzas para apoyar a quienes más lo necesitan. ♬ A happy song perfect for the opening(1601429) – Kids Sound

La entrega se llevó a cabo la mañana del 11 de mayo, donde estudiantes, docentes y personal de la institución participaron en la recolección de artículos que serán destinados a beneficiar a decenas de adultos mayores que forman parte de este consejo comunitario.

De acuerdo con autoridades participantes, el objetivo principal del programa “Siempre Presentes” es motivar a los adolescentes a convertirse en miembros activos de la sociedad, fomentando el liderazgo, la cultura de paz y las acciones de impacto positivo dentro de la comunidad.

El coordinador del consejo, Celso Contreras Fierro, destacó que actualmente este espacio brinda apoyo a más de 230 adultos mayores, quienes se reúnen desde hace casi 26 años. “Empezamos con 50”, comentó durante el evento.

Las actividades altruistas dentro del plantel han sido coordinadas por Verónica Holguín y Getsemaní Arellano, bajo la instrucción del Director de Proximidad Social, Gerardo Rivas Córdova, quien ha impulsado este tipo de acciones entre la juventud juarense.

Con este tipo de iniciativas, estudiantes y autoridades buscan fortalecer los valores de solidaridad y compromiso social, además de generar conciencia sobre la importancia de apoyar a los sectores más vulnerables de la comunidad.