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SSPE y estudiantes unen fuerzas para apoyar a quienes más lo necesitan

by Eduardo Huízar
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua en coordinación con el comité de altruismo de la Preparatoria Estatal 8420 Zaragoza realizó la entrega de más de mil productos y alimentos no perecederos al Consejo de Adulto Mayor Santa Rosa del IMA, como parte del programa permanente “Siempre Presentes”.

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Secretaria de seguridad pública estatal y estudiantes unen fuerzas para apoyar a quienes más lo necesitan.

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La entrega se llevó a cabo la mañana del 11 de mayo, donde estudiantes, docentes y personal de la institución participaron en la recolección de artículos que serán destinados a beneficiar a decenas de adultos mayores que forman parte de este consejo comunitario.

De acuerdo con autoridades participantes, el objetivo principal del programa “Siempre Presentes” es motivar a los adolescentes a convertirse en miembros activos de la sociedad, fomentando el liderazgo, la cultura de paz y las acciones de impacto positivo dentro de la comunidad.

El coordinador del consejo, Celso Contreras Fierro, destacó que actualmente este espacio brinda apoyo a más de 230 adultos mayores, quienes se reúnen desde hace casi 26 años. “Empezamos con 50”, comentó durante el evento.

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Las actividades altruistas dentro del plantel han sido coordinadas por Verónica Holguín y Getsemaní Arellano, bajo la instrucción del Director de Proximidad Social, Gerardo Rivas Córdova, quien ha impulsado este tipo de acciones entre la juventud juarense.

Con este tipo de iniciativas, estudiantes y autoridades buscan fortalecer los valores de solidaridad y compromiso social, además de generar conciencia sobre la importancia de apoyar a los sectores más vulnerables de la comunidad.

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