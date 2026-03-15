Con el objetivo de incentivar la participación de las nuevas generaciones en la vida pública y reconocer el liderazgo juvenil, la Fundación Colosio Chihuahua, en coordinación con Juventud Colosio, lanzó la convocatoria para participar en la Medalla Luis Donaldo Colosio Murrieta 2026.

El dirigente de la Fundación Colosio Chihuahua, Óscar Torres, señaló que esta convocatoria busca abrir espacios para que las y los jóvenes expresen sus ideas y reflexiones sobre el presente y el futuro del país.

“Las juventudes tienen mucho que decir sobre el México que queremos construir. Con esta convocatoria buscamos incentivar su participación, reconocer su talento y promover el debate de ideas inspirado en el pensamiento y legado de Luis Donaldo Colosio”, expresó.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes podrán participar mediante la elaboración de un video de hasta un minuto en el que presenten un discurso o reflexión original sobre el pensamiento, el legado o la visión de Luis Donaldo Colosio Murrieta, así como su relevancia para las juventudes de México.

Las y los participantes deberán publicar su video desde su propio perfil en redes sociales y mencionar o etiquetar las cuentas oficiales:

📲 Instagram: @fcolosio_cuu

📲 Instagram: @pri_chihuahuamunicipal

En caso de que el perfil sea privado, además de publicar el video deberán enviar por mensaje directo a @fcolosio_cuu una captura de pantalla de su publicación, con el fin de registrar formalmente su participación.

El periodo de recepción de los videos será del 13 al 20 de marzo de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer el 21 de marzo a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Colosio Chihuahua.

La persona ganadora recibirá la Medalla Luis Donaldo Colosio Murrieta 2026, la cual será entregada el 23 de marzo, en el marco de la ceremonia conmemorativa del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Con esta convocatoria, la Fundación Colosio Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar la participación de las juventudes y fomentar espacios de reflexión, liderazgo y formación política para las nuevas generaciones.