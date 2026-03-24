Como parte de las acciones de combate a los delitos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), implementaron el programa “Intervención para la prevención y protección de la seguridad de la comunidad educativa”, en Nuevo Casas Grandes.

Durante la mañana de este lunes, agentes policiales, incluyendo la Unidad de Búsqueda y Rastreo K-9, acompañados de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expusieron ante alumnos de la escuela “Fray Felipe de Jesús”, y padres de familia, la importancia de la comunicación para erradicar conductas inapropiadas tanto en el hogar como en el entorno escolar.

Además, se realizó un recorrido por las aulas de la preparatoria, en donde, de manera ordenada y con apego total al respeto de Derechos Humanos, se descartó la presencia de objetos que pongan en riesgo la integridad y salud del alumnado, teniendo un impacto en 269 alumnos del plantel escolar.