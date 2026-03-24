La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo hoy lunes, una sentencia condenatoria de 30 años de prisión dictada en contra del imputado Edgar Antonio L. A., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, cometidos en perjuicio de Andrés S. G.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 8 de mayo de 2025, Edgar Antonio L. A., y el coimputado Francisco J. R., alrededor de las 15:20 horas se encontraron con la víctima en el Santuario de Guadalupe, en esta ciudad de Chihuahua, en donde la habían citado para concretar la compra de una pick up marca DODGE, línea RAM, modelo 2019, de color plata.

Sin embargo, los imputados abordaron el vehículo y de manera violenta sometieron y asesinaron a Andrés S. G., para luego dejar su cuerpo sin vida en las inmediaciones de la presa El Rejón, detrás de los fraccionamientos Carlota y Hacienda Sofía y posteriormente huir a ciudad Cuauhtémoc.

Las indagatorias lograron obtener la orden de aprehensión con la que se detuvo a Edgar Antonio L. A., el 13 de mayo de 2025 y fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien conoció de la causa penal, impuso la sentencia, condenándolo también a pagar 1 millón 410 mil 728 pesos, como reparación del daño.