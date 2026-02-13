La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inició el periodo de entrega de fichas para el examen de admisión del cuatrimestre mayo–agosto, en un contexto de crecimiento en su matrícula, informó el rector Oscar Ibáñez Hernández. Actualmente, la institución registra nueve mil 332 estudiantes, cifra que representa la matrícula más alta para un periodo enero–abril.

@juareznoticias.com UTCJ inicia entrega de fichas para admisión; registra 9 mil 332 alumnos ♬ sonido original – juareznoticias

El secretario académico, Hugo García Vargas, explicó que en años anteriores el ingreso presentaba una disminución de entre 5 y 6 por ciento en el primer cuatrimestre del año; sin embargo, en esta ocasión el descenso fue de 1.2 por ciento. Señaló que este comportamiento refleja la demanda sostenida por ingresar a la universidad.

García Vargas indicó que la UTCJ mantiene abiertas sus puertas para egresados de bachillerato y para personas que desean retomar sus estudios profesionales. Destacó que la institución continúa registrando interés por parte de aspirantes, incluso en periodos donde tradicionalmente bajaba la inscripción.

La directora de Servicios Escolares, Karla Galindo, informó que el periodo de fichas concluirá el día 27. El trámite se realiza en línea a través del portal oficial de la universidad, donde los aspirantes deben registrarse y enviar su comprobante de pago al correo institucional para completar el proceso.

El examen de admisión está programado para los días 5 y 6 de marzo, y los resultados se publicarán el 11 de marzo. El costo de la ficha es de 524 pesos. La universidad analiza la posibilidad de aplicar la evaluación de manera remota para facilitar la participación de aspirantes que trabajan y no puedan acudir de forma presencial.

El rector Ibáñez Hernández atribuyó el incremento en la demanda a las oportunidades académicas y de vinculación que ofrece la institución. Señaló que la UTCJ es la universidad estatal con mayor número de alumnos de primer ingreso en ingenierías y que alrededor de la mitad de su matrícula cuenta con algún tipo de beca.