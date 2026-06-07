Agentes municipales y del Ejército Mexicano adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales, que participan en el plan estratégico de seguridad implementado en la ciudad, detuvieron a Rey David F. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

La detención se registró cuando los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Urbivilla Bonita, donde observaron a un sujeto cometiendo una falta administrativa. Al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud evasiva e intentó huir del lugar.

Por tal motivo, fue interceptado en el cruce de las calles Draco y Corona Australis, en la citada colonia. Tras realizarle una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía una sustancia con características similares al cristal, con un peso aproximado de 20 gramos, por lo que procedieron a su detención.

Previa lectura de derechos, Rey David F. G., de 26 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.