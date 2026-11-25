Con el propósito de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar la protección jurídica y laboral de las y los trabajadores de la educación, Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, impulsa una iniciativa para adicionar el artículo 126 Bis de la Ley General de Educación.

El legislador priista plantea establecer un protocolo nacional que permita atender situaciones de violencia, accidentes, conflictos y denuncias dentro del entorno escolar, mediante procedimientos claros, imparciales y respetuosos de los derechos humanos de toda la comunidad educativa.

La falta de mecanismos adecuados de protección ha propiciado que trabajadores de la educación enfrenten suspensiones arbitrarias, despidos injustificados, afectaciones a su prestigio profesional y procedimientos administrativos sin garantías suficientes para su defensa.

“Una educación de calidad no puede construirse sobre la base de la criminalización preventiva de las y los docentes”.

La iniciativa surge a raíz del acercamiento de trabajadores de la educación con el diputado federal, quienes manifestaron su preocupación ante la falta de protocolos que permitan salvaguardar su integridad física, emocional y laboral.

Entre los principales objetivos de la propuesta destacan:

Garantizar la seguridad e integridad de estudiantes y trabajadores de la educación.

Respetar el debido proceso y la presunción de inocencia del personal educativo.

Brindar atención jurídica, psicológica y administrativa tanto a las presuntas víctimas como a los trabajadores señalados.

Crear instancias federales y estatales de asesoría, acompañamiento y recepción de denuncias anónimas.

Capacitar permanentemente a las autoridades escolares para la atención de conflictos y situaciones de riesgo.

Asimismo, la propuesta contempla que la Secretaría de Educación Pública elabore dicho protocolo con la participación del magisterio, organizaciones sindicales, organismos de derechos humanos y especialistas, mediante foros de consulta y mesas de diálogo.

Con esta iniciativa, Alex Domínguez busca fortalecer la certeza jurídica del magisterio, dignificar la labor de quienes diariamente trabajan en las escuelas de México y construir entornos educativos seguros, donde la protección de la infancia y el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación sean plenamente compatibles.

Cabeza mencionar que Maestras y educadoras del estado de Chihuahua solicitaron formalmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dar seguimiento, analizar y dictaminar favorablemente la iniciativa impulsada por Alex Domínguez, diputado federal, orientada a garantizar la protección integral de las y los trabajadores de la educación en México.

Mediante un documento suscrito por las docentes Ana Lilia Flores Zamarripa y Clara Victoria Montelongo Valenzuela, representantes del movimiento magisterial “¡Ya basta!”, las docentes manifestaron la urgente necesidad de contar con un respaldo legal que garantice condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia.