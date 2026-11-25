Un total de 437 Mujeres Privadas de la Libertad del Cereso Femenil No. 2 en Juárez, fueron inspeccionadas como parte de una revisión extraordinaria encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el objetivo de localizar y retirar posibles objetos que pudieran poner en riesgo la integridad y la seguridad al interior del centro penitenciario.

Este operativo de revisión se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles, y contó con la participación de la Guardia Nacional, personal del Ejército, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes verificaron que en todo momento se respetara la dignidad de las Mujeres Privadas de la Libertad, así como el apego correcto a los protocolos.

Durante la revisión también se inspeccionaron un total de 146 estancias, así como las principales áreas de convivencia de estas mujeres.

Una vez finalizado el operativo, la SSPE, a través del Sistema Penitenciario, dio a conocer que no se llevaron a cabo decomisos relevantes, y que únicamente se retiraron artículos considerados como basura.

Finalmente, se llevó a cabo el pase de lista correspondiente, así como un recorrido de seguridad perimetral, con el objetivo de dar por concluido el operativo de revisión extraordinaria.

El Secretario de Seguridad Pública, Luis Aguirre, ha resaltado la importancia de estos operativos, como una medida necesaria y permanente, para garantizar la tranquilidad al interior de los Ceresos, y con ello, generar condiciones dignas que permitan un impulso a la Reinserción Social efectiva.