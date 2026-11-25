Julián “El Oso” LeBarón recibió la invitación del comedor infantil Familias Sin Hambre para conocer de primera mano las necesidades de las niñas y los niños de la colonia Pánfilo Natera y sus alrededores en Ciudad Juárez.

Durante su visita fue recibido por el Pastor Pablo del Río Esquivel encargado del comedor, quien le explicó las principales carencias que enfrenta este espacio y las necesidades de las familias de toda las colonias del Sector.

En Familias Sin Hambre se brinda alimento diariamente a más de 100 niñas y niños. Los menores que estudian en el turno matutino acuden a comer al salir de clases mientras que quienes asisten al turno vespertino llegan al comedor antes de ingresar a la escuela encontrando en este lugar un apoyo fundamental para su alimentación.

El Pastor Pablo del Río Esquivel también expuso las diversas necesidades que enfrenta el comedor para continuar con esta labor de apoyo a la infancia, así como las condiciones que viven muchas familias del sector.

Julián “El Oso” LeBarón sostuvo una plática de más de una hora en la que escuchó atentamente las inquietudes y necesidades de los menores, en un encuentro constructivo que permitió conocer la realidad de quienes diariamente acuden a este espacio.

El comedor se encuentra ubicado en la calle Privada Pumicita, en la colonia Pánfilo Natera.

Al finalizar la visita los pastores realizaron una oración junto a Julián “El Oso” LeBarón en un momento de fe, esperanza y unión por el bienestar de los niños y sus familias.

La invitación permitió acercar a LeBarón a la labor que realiza Familias Sin Hambre, un comedor que diariamente representa un respaldo para más de un centenar de menores y sus familias.