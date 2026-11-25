La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), entregó apoyos económicos por un monto total de 1.4 millones de pesos, con el objetivo de equipar 28 estancias infantiles para mejorar la seguridad y calidad de cuidados.

Durante el evento protocolario el titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que cada centro beneficiado recibió un recurso directo de 50 mil pesos, que será destinado a mejorar sus instalaciones y espacios operativos.

Los diferentes puntos se encuentran en los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Rosales, Saucillo, Camargo, Ojinaga, Aquiles Serdán y Madera.

María Eugenia Álvarez, directora general del Ichdii, destacó que la aplicación de estos recursos impacta directamente en la atención diaria de 826 niñas y niños.

Ambos funcionarios expresaron su reconocimiento a los responsables y al personal que opera diariamente los recintos, a quienes refrendaron su acompañamiento y voluntad de colaboración.

Por su parte, Dina Baeza de Anda, cuidadora de la estancia infantil “Inspirando Sonrisas” de Ojinaga, agradeció a la gobernadora Maru Campos por no olvidar el papel que juegan estos espacios para las madres y padres de familia.