CHIHUAHUA, Chih.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el doctor Omar Bazán Flores hace un llamado a fortalecer la participación ciudadana, la educación y la responsabilidad social para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Bajo el mensaje “Alcemos la voz por una vida libre de violencia”, se destaca la necesidad de transformar la conciencia social en acciones concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el acceso a la justicia.

La violencia contra las mujeres no debe ser tolerada, justificada ni normalizada bajo ninguna circunstancia. Su prevención requiere la participación de las familias, las instituciones educativas, los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.

Resulta indispensable educar a las nuevas generaciones en una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica, así como fortalecer la independencia económica de las mujeres, su desarrollo profesional y su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

El moño naranja representa la esperanza de construir un futuro en el que ninguna mujer tenga que vivir con miedo.

La conmemoración del 25 de noviembre debe trascender los discursos y convertirse en un compromiso cotidiano de solidaridad, prevención y responsabilidad colectiva.

Construyamos juntos un Chihuahua donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras, respetadas y con plena igualdad de oportunidades.