El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, hizo oficial el apoyo denominado Programa Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición, el cual, por instrucciones de la Gobernadora Maru Campos Galván, será entregado en toda la entidad.

Informó que el programa ya fue solicitado por 380 personas familiares de víctimas de desaparición, de las cuales, 166 culminaron el proceso, y, en estos días, recibirán de manera personal el recurso.

Gilberto Loya, expresó a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, que se acordó que toda manifestación en temas tan delicados como desaparición forzada, reclutamiento forzado, desplazamiento etc., será atendida por una comisión que dará puntual seguimiento a cada uno de los casos.

“Debemos entender que cada cifra tiene nombre y apellido, y es aquí donde este gobierno humanista ha decidido atender de una manera más cercana a los familiares que se manifiestan, que casi siempre vienen desde lejos, y con una pena que les acontece, vamos a dignificar el trato, se les va a recibir atender y dar puntual seguimiento a todos los casos y uno por uno dar respuesta, si bien es nuestra responsabilidad la instrucción es redoblar esfuerzos para disminuir la problemática y atender lo ya acontecido”, señaló

Finalmente, dio a conocer que en lo sucesivo se estará anunciando las reformas que nos ayudaran a que la Fiscalía General del Estado sea más cercana y con resultados. Y ser una Fiscalía que resuelve.