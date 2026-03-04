-También enfrentan investigación por secuestro exprés.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Josué Ricardo L. J., Abel S. P. y César Kevin J. O., tras acreditar su responsabilidad penal en los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés, cometidos en perjuicio de dos comerciantes.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, presentó datos de prueba de su probable participación, en los hechos delictivos ocurridos el pasado 24 de febrero, cuando las víctimas cruzaron mercancía de El Paso, Texas a Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación, los imputados, quienes se identificaron como integrantes de un grupo delictivo, exigieron a las víctimas el pago de una “cuota” tras interceptarlos en un vehículo Chevrolet, Impala de color azul, en el cruce de las avenidas Waterfill y Gómez Morín.

En el lugar, Abel y César abordaron el vehículo de los comerciantes y les pidieron que se trasladaran hasta un parque de la colonia Satélite, en donde tuvieron comunicación por teléfono con otra persona que les dijo que tenían que pagar cinco mil pesos, después los despojaron de dinero en efectivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron en flagrancia a los tres masculinos, en la calle Neptuno de la colonia Satélite, tras atender el llamado de auxilio.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, ratificó la prisión preventiva, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.