viernes, enero 16, 2026
Chihuahua

Invierte Estado 70 mdp en proyectos de ciencia, tecnología e innovación

by EditorJRZ
El Instituto de Innovación y Competitividad (I2C) invirtió 70 millones de pesos, para impulsar los 62 proyectos ganadores de la convocatoria del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI) 2025.

El FECTI es una iniciativa de la administración estatal orientada en ampliar las capacidades científicas y tecnológicas de la población, y en promover la innovación como motor del desarrollo económico.

En esta edición se recibieron 730 propuestas de instituciones de educación Superior, centros de investigación, empresas, organizaciones civiles y personas emprendedoras.

Tras el proceso de evaluación fueron aprobados 62 proyectos enfocados en sectores como la agroinnovación, educación, salud, desarrollo de negocios, medio ambiente, manufactura y materiales.

Los beneficiarios son originarios de las ciudades de Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, Namiquipa, Guerrero, Aldama y Casas Grandes.

El director general del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Turati, reconoció la calidad de las propuestas presentadas y destacó el compromiso del talento local, con el desarrollo científico del estado.

Los resultados de la convocatoria pueden consultarse en www.fecti.com.mx.

