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Detienen a tres con tres envoltorios de marihuana; dos son menores de edad

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a tres personas por su probable responsabilidad en el delito de posesión simple de narcóticos.

Los presuntos, son un masculino de 24 años de edad, de nombre Brayan Alexis V. P. y dos adolescentes de 16 años de edad, de iniciales G.Y.S.R. y J.O.R.A., a quienes, tras una revisión corporal se encontró entre sus pertenencias tres bolsas de plástico con diversas porciones de mariguana y un cigarrillo forjado con el mismo enervante.

Tras informarles sus derechos, los detenidos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

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