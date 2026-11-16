La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), invita a las familias juarenses a participar en la próxima jornada de servicios “Cerca de ti” que se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre en Gran Patio Zaragoza, con el objetivo de acercar distintos servicios y facilitar la realización de trámites en un mismo lugar.

La jornada se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el estacionamiento de la plaza comercial, ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y bulevar Óscar Flores.

Durante el evento, la JMAS ofrecerá descuentos de entre el 20 y el 90 por ciento en adeudos, así como de hasta el 100 por ciento en recargos y multas, de acuerdo con la situación de cada cuenta.

También se contará con un espacio para recibir reportes relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado.

Además, las familias podrán acceder a otros servicios, como expedición de actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales, afiliación a MediChihuahua, aplicación de vacunas y actividades para niñas y niños a través del programa Cultura del Agua.

En esta edición también arrancará el programa de descuentos “Ahorra o nunca”, de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), que contempla hasta el 90 por ciento de descuento en adeudos y el 100 por ciento en multas y recargos, dependiendo de la situación de cada usuario.

Este beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

La JMAS invita a las familias de las colonias cercanas a Gran Patio Zaragoza a aprovechar esta jornada, acercarse a los módulos y recibir atención por parte del personal del organismo, con alternativas para regularizar sus cuentas y contribuir al cuidado de la economía familiar.