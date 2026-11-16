La diputada Alma Portillo fijó su postura frente al creciente clima de polarización política en el país y llamó a los partidos políticos a actuar en el terreno de las ideas, no en el de la confrontación estéril.

La legisladora señaló que los chihuahuenses atraviesan por un momento de profunda molestia al ver cómo políticos de dos partidos se enfrentan de formas que no aportan nada a la comunidad y que, por el contrario, siembran desánimo y rechazo hacia la política, lo que desalienta la participación ciudadana.

“Pareciera que los políticos de siempre pelean entre ellos para demostrar quién es peor. No muestran propuestas, ni ideas, ni capacidad para generar una nueva realidad en el estado. Nos quieren conducir a una polarización tan intensa que creamos que todo lo que tenemos es elegir entre lo menos peor”, señaló.

Portillo destacó que, mientras los partidos tradicionales “se sacan la lengua” y muestran lo peor de la política, Movimiento Ciudadano lucha por garantizar agua potable para las familias y por un sistema digno de cuidados para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños.

“Desde Movimiento Ciudadano estamos impulsando los temas que sí importan: menos impuestos, protección para las infancias, una vida libre de violencia para las mujeres y ciudades dignas para las familias. Es en esto en lo que todos los partidos políticos deberían estar ocupados, pero desperdician el tiempo y el dinero de los chihuahuenses en financiar enfrentamientos mezquinos que no solucionan nada”, enfatizó.

Portillo aseguró que, ante este clima de confrontación estéril, Chihuahua tiene alternativa y esta se encuentra en Movimiento Ciudadano, un espacio político que, dijo, abre oportunidades reales para que los chihuahuenses se involucren en causas como la participación ciudadana, el medio ambiente, la justicia fiscal, los derechos humanos, la vivienda y la sustentabilidad.

“Desde el Congreso de Chihuahua seguiremos luchando por lo que sí les importa a las familias. La alternativa es cerrarle el paso a quienes persiguen el poder por el poder”, reflexionó.

Finalmente, Alma Portillo llamó a la ciudadanía a ejercer su criterio, analizar las propuestas sociales de las distintas fuerzas políticas y participar en la conversación pública para frenar la polarización y garantizar que Chihuahua cuente con alternativas que le permitan construir una nueva realidad.