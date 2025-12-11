—Duarte se queda en la cárcel, podría estar allí 22 años

Los industriales del estado, esos que mantienen la maquinaria andando y que hasta aguantan los aumentos salariales sin chistar, andan más que molestos con la nueva propuesta del Gobierno estatal: que el Impuesto Sobre Nómina (ISN) suba 1%.

Los dirigentes de las delegaciones de CANACINTRA dicen que ya no es justo seguir exprimiendo al sector formal.

Y cómo no, si entre inflación, costos operativos por las nubes y la incertidumbre económica que no se va ni con oración de misa de domingo, ahora les quieren quitar liquidez y, con ello, le pegan directo al empleo. Sobre todo, a las PyMEs, que no tienen para esconderse bajo el toldo en la tormenta.

Los empresarios dicen que mejor amplíen la base de contribuyentes, que dejen de cargarle la mano siempre a los que sí pagan y cumplen. Que protejan el empleo y no pongan en riesgo el motor de bienestar y desarrollo del estado.

En pocas palabras: “No al incremento del ISN”, porque el que mucho abarca, poco aprieta… y si aprietan de más, se les puede ir la productividad por la ventana.

Como dice el clásico, “no hay peor ciego que el que no quiere ver” … y parece que en la Fiscalía General de la República alguien anda con los ojos bien tapaditos, pero sólo para algunos.

Resulta que a César Duarte le cayó la voladora y, después de una maratónica audiencia de casi 15 horas, lo mandaron derechito al Altiplano, con prisión preventiva.

La nueva fiscal, Ernestina Godoy, no anduvo con cuentos y le recetó más de 120 pruebas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el expediente, el exgobernador priista de Chihuahua desvió la módica cantidad de 74 millones de pesos de las arcas estatales. Nada despreciable, pero tampoco se compara a los actos de corrupción de Andy López Beltrán y sus amigos.

Lo curioso del caso es que mientras a Duarte lo traen cortito y hasta le pueden endosar una condena de hasta 22 años, hay otros peces gordos que nadan a sus anchas en aguas tranquilas.

Por ejemplo, lo que se comenta por los pasillos políticos sobre ciertas figuras de Morena: existen audios —sí, grabaciones donde amigos de Andy López — platican, tan campantes, cómo arman su red de corrupción y se quedan con contratos por nada más y nada menos que $50 mil millones de pesos.

Pareciera que la balanza, en vez de estar ciega, nomás se hace la distraída cuando se trata de “los compas”.

Aquí una de esas noticias que se presumen con bombo y platillo, resulta que el Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física Educativa, mejor conocido como ICHIFE, viene cerrando con broche de oro la entrega de material para la mejora de las escuelas de Juárez.

Ayer una cuadrilla de empleados encabezados por el delegado del ICHIFE, Florencio Peña hicieron entrega de material escolar a la Telesecundaria Federalizada. Y no crean que fue cualquier cosa: 40 sillas-butacas con paleta, 7 mesas de maestro y hasta un calentón de gas que, con estos fríos norteños, cae mejor que aguinaldo adelantado.

Dicen los enterados que la gobernadora Maru Campos anda bien puesta en eso de fortalecer los espacios educativos. Que el compromiso lo cumple, que el material llega rápido y directo, que hasta los niños ya no tendrán que pelearse por una silla decente. Eso sí, nadie sabe, nadie supo si la entrega vino con selfie y discurso o si sólo pasaron a dejar el paquete, estilo “pa’ que vean que sí trabajamos”.

Ahora, no faltan los malpensados que ven en estas acciones el clásico “mira lo que hago, pero no veas lo que falta”. Porque sí, es cierto: cualquier mejora se agradece, pero en una ciudad donde los planteles siguen batallando por mantenimiento, seguridad y hasta por agua potable, estos donativos se sienten como echarle azúcar a la limonada sin hielo.