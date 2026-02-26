miércoles, febrero 25, 2026
Interconecta JMAS pozo 264 para fortalecer el suministro en Riberas del Bravo

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de interconexión del pozo 264 a la red de distribución, para mejorar el suministro de agua potable en el sector de Riberas del Bravo de la etapa 5 a la 9.

La Dirección Operativa, a través del Departamento de Agua Potable, trabaja de manera coordinada con la Dirección Técnica para que, una vez concluida la instalación de la tubería, iniciar de inmediato con las labores de bacheo y dejar la vialidad en condiciones de tránsito.

Con la instalación de esta nueva línea se prevé una mejora en la presión que se registraba en la zona, particularmente durante la temporada de verano, estas acciones forman parte de una estrategia para anticiparse a la demanda que se incrementa con la llegada del calor, así lo explico el ingeniero Isidro Morales, de la Dirección Técnica.

“Estamos trabajando de manera preventiva para tener esta línea operando antes de la temporada de calor y beneficiar a este sector de familias que dependen de este suministro, para que no tengan problemas ni en el abasto ni en la presión de agua potable”, señaló.

Hasta el momento se han instalado 800 metros de los mil 500 contemplados en el proyecto, por lo que se estima que en las próximas semanas quedarán concluidos los trabajos.

Con esta intervención, la Junta de Agua y Saneamiento mejorará el servicio para aproximadamente 3 mil familias que habitan en este sector, refrendando su compromiso de trabajo cercano y permanente en beneficio de los juarenses.

