Persiste posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica para esta noche

Se informa que durante esta tarde y noche se mantiene una probabilidad de entre 10 y 20% de lluvia y tormentas eléctricas en el municipio.

Actualmente se observa un sistema nuboso al sur de la ciudad, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, el cual presenta desplazamiento hacia el oeste.

De acuerdo con su evolución, se prevé que este sistema pierda intensidad y se vaya degradando conforme se aleja del municipio.

Poblado de Samalayuca:

Se registra el tránsito de un sistema de tormentas con desplazamiento hacia el oeste, por lo que se recomienda mantenerse atentos a su evolución.

Para viajes por carretera:

Se observan sistemas de tormentas tanto al sur como al suroeste del municipio, por lo que podrían presentarse condiciones meteorológicas adversas en algunos tramos carreteros.

De momento la ciudad y poblados al sureste se encuentran despejados.

En caso de desarrollo de tormentas, podrían registrarse:

Lluvia de moderada a fuerte intensidad.

Descargas eléctricas.

Caída de granizo.

Rachas fuertes de viento.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante las condiciones climáticas y en caso de requerir ayuda, comunicarse directamente al número de emergencia 911.