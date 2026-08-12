Inicia en Parral etapa de seguimiento de la consulta a pueblos indígenas; encabeza Arturo Medina

El diputado Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, encabezó el arranque de la etapa de seguimiento del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre Medidas Legislativas 2025, mediante la cual se recorrerán distintas regiones de Chihuahua para presentar directamente a los pueblos originarios los resultados derivados de su participación.

Medina explicó que esta nueva etapa tiene como propósito regresar a las comunidades para informar qué ocurrió con las opiniones, propuestas y observaciones que plantearon durante la consulta de 2025 y cuáles de ellas se tradujeron en modificaciones al marco jurídico estatal. El proceso contempló cuatro etapas: información, deliberación, consulta y seguimiento. etapa de seguimiento.pdf

“Para nosotros es fundamental estar en territorio, acudir hasta donde se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y escucharlos de viva voz. No queremos una relación construida desde los escritorios; queremos que sus exigencias lleguen al Congreso y se conviertan en leyes y acciones que mejoren su realidad”, señaló Medina.

Como resultado del proceso, la Comisión analizó 21 de las 27 iniciativas sometidas a consulta. etapa de seguimiento.pdf Entre los avances que ahora serán presentados a las comunidades se encuentran reformas en materia de autonomía y justicia indígena, con el reconocimiento de resoluciones de la justicia indígena y el respeto a sus sistemas normativos internos. etapa de seguimiento.pdf

También se incorporaron medidas para garantizar intérpretes en atención médica, dependencias gubernamentales y refugios; se fortalecieron disposiciones de protección para mujeres y niñas indígenas y se contemplaron programas de salud con perspectiva intercultural. etapa de seguimiento.pdf Asimismo, se establecieron medidas en educación e inclusión social, entre ellas educación plurilingüe e inclusiva y atención a personas indígenas con discapacidad. etapa de seguimiento.pdf

Entre los resultados destaca también el reconocimiento oficial de la Nación N’dee/N’nee/Ndé o Apache como quinto pueblo originario del estado, así como la institución de la Regiduría Indígena para municipios con 40 por ciento o más de población indígena.

Medina sostuvo que la etapa de seguimiento es fundamental para demostrar que la consulta no termina cuando se recogen las opiniones de las comunidades, sino cuando se regresa a ellas para rendir cuentas sobre los resultados y mantener abierto el diálogo.

“Ese es nuestro compromiso desde la Comisión: recorrer Chihuahua, escuchar directamente a nuestros pueblos originarios y hacer que su voz tenga consecuencias reales en las leyes. La consulta tiene sentido cuando aquello que nos dicen se escucha, se atiende y se convierte en resultados”, afirmó.

Hasta el momento, la etapa de seguimiento ha recorrido Parral y Balleza, donde se realizó este lunes 10 y martes 11 de agosto, respectivamente, y continuará por distintas regiones del estado. El próximo 12 de agosto llegará a Guachochi; el 14, a Batopilas; el 17, a Guerrero; el 18, a Creel; el 20, a Urique; el 24, a Ciudad Juárez; y concluirá este recorrido el 25 de agosto en Chihuahua capital, llevando directamente a los pueblos y comunidades indígenas los resultados de la Consulta Indígena 2025.