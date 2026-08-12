Retiran estructura que representaba un peligro en la calle Costa Rica

Una estructura construida sobre la banqueta y que representaba un riesgo para peatones y automovilistas fue retirada este martes por personal municipal, luego de que vecinos alertaran sobre sus malas condiciones y el peligro de que pudiera colapsar ante los fuertes vientos.

El director de Limpia, Gibran Solís, explicó que, una fachada con arcos edificada prácticamente sobre el cordón de la banqueta, presentaba movimiento debido a los vientos, por lo que se consideró necesario atender el caso de manera inmediata.

“Cuando hay una invasión flagrante de la vía pública, como en este caso, los procedimientos son muy abreviados”, señaló el funcionario.

Personal de distintas dependencias acudió al cruce de las calles Costa Rica y Tlaxcala para retirar la estructura.

El funcionario indicó que el Programa Permanente de Reordenamiento Urbano continuará durante esta semana con recorridos de inspección y vigilancia, así como con diversos operativos para verificar que los establecimientos y construcciones cumplan con la normatividad.

Agregó que quienes tengan dudas sobre algún trámite o las condiciones que deben cumplir sus negocios pueden acercarse a las dependencias municipales para recibir asesoría y evitar posibles sanciones.