Representará estudiante de FCA-UACH a México en Campeonato Mundial de Ráquetbol en Bolivia

Ivanna Balderrama Corona, estudiante de 8.º semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, representará al país en el Campeonato Mundial Juvenil de Ráquetbol, que se disputará del 4 al 16 de diciembre en Cochabamba, Bolivia.

Es importante resaltar que la deportista universitaria obtuvo el 1.° lugar en singles y 2.º en dobles mixtos en el Campeonato Nacional Selectivo Juvenil 2026, que se efectuó en San Luis Potosí del 2 al 8 de agosto.

Para Ivanna es un honor y orgullo representar una vez más a México en una justa internacional, toda vez que en su trayectoria deportiva ha asistido a cuatro mundiales y el de Bolivia representa el quinto y último campeonato al que acudirá en la categoría juvenil.

Luego de reconocer que la fuente de inspiración para seguir adelante es su familia, que la apoya incondicionalmente, Balderrama Corona atribuyó su éxito al sacrificio, al trabajo físico y mental, priorizar sus objetivos y aprender de las personas que le rodean en el deporte.

“Tengo 11 años practicando el ráquetbol; durante este tiempo he logrado combinar mis estudios con el deporte. Estoy muy agradecida con el rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, con el secretario y todo su equipo, así como con mi directora, Dra. Cristina Cabrera Ramos, los docentes, secretarios y Sociedad de Alumnos de FCA, por el respaldo y apoyo en mi etapa universitaria”, expresó.

Finalmente, Ivanna recomendó escuchar a tu mente y cuerpo cuando te piden descanso, ya que por lo general consideramos que el éxito o el triunfo vale más que nuestra salud física o mental, pero lo más importante para lograr algo es hacerlo con pasión, con amor y cuidado de uno mismo.

El Campeonato Mundial Juvenil de Ráquetbol 2026, a realizarse en el Complejo de Sarco, en Cochabamba, Bolivia, reunirá a deportistas de las categorías U8 a U21 y comprenderá la Copa Mundo, la Copa Espíritu y la Copa Challenger, con competencias en las ramas varonil y femenil.