La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra publicada la convocatoria para acceder al apoyo para la adquisición de sementales bovinos de registro, como parte de las acciones de mejoramiento genético contempladas en el programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

Las y los interesados pueden consultar las bases en la página oficial de la dependencia: https://chihuahua.gob.mx/sdr, donde se detallan requisitos, documentación necesaria y el proceso de solicitud. En el portal también se encuentran para descarga los anexos necesarios para el trámite.

El monto máximo del apoyo es de 17 mil 500 pesos por ejemplar, con un límite de hasta dos sementales por persona productora, con el objetivo de fortalecer la calidad genética del hato ganadero y contribuir al desarrollo del sector pecuario en la entidad.

Las solicitudes deberán presentarse en las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Ganadería, así como en las presidencias municipales con personal del Departamento de Coordinación de Residentes adscrito a la dependencia.

La recepción de documentos estará abierta a partir de esta fecha y hasta el 27 de noviembre, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, acudir con la plantilla del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

La simple presentación de la solicitud y de la documentación estipulada en las Reglas de Operación no genera el derecho automático a recibir el beneficio, ya que su otorgamiento estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la SDR.