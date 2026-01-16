jueves, enero 15, 2026
Localizan a adolescente originario de Uzbekistán reportado ausente en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o no Localizadas, localizó sano y salvo a Fakhdi I., menor de 15 años de edad, originario de la República de Uzbekistán, quien fue reportado ausente hoy jueves, en Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, inmediatamente activaron los protocolos de búsqueda, de tal manera implementaron un operativo exhaustivo para dar con el paradero del menor de edad.

Su padre quien es originario de Massachusetts, Estados Unidos, proporcionó la media filiación y características de su hijo, información que fue importante para los investigadores, para localizarlo horas más tarde en el Aeropuerto Internacional Abraham González, de Ciudad Juárez.

Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en donde un agente del Ministerio Público le tomó una comparecía y dio de baja el reporte generado, reintegrándolo con su progenitor.

