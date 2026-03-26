El doctor Gilberto Rivera Zárate, profesor de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue nombrado Managing Editor de la International Journal of Computational Intelligence Systems, una revista científica internacional editada por la prestigiosa casa editorial Springer Nature.

Se trata de una publicación de alto impacto en el ámbito de la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes, donde se difunden investigaciones originales sobre aprendizaje automático, redes neuronales, lógica difusa y ciencia de datos, bajo un enfoque interdisciplinario y de acceso abierto. Actualmente, la revista se ubica en el cuartil dos en el área de computación, lo que la posiciona como un referente relevante a nivel internacional.

Para el investigador juarense, este nombramiento representa mucho más que un reconocimiento individual.

“Es un voto de confianza de una editorial del calibre de Springer para mantener los estándares de calidad e integridad de una revista científica indexada a nivel internacional”, expresó.

Su labor como Managing Editor implica evaluar investigaciones provenientes de distintas partes del mundo y emitir recomendaciones sobre su publicación, siempre bajo criterios estrictos de calidad, ética y responsabilidad social, un rol que, asegura, exige apertura y una visión plural del conocimiento.

“El principal objetivo es mantener los estándares más altos, pero también entender que existen distintas formas de hacer ciencia. Recibimos trabajos de India, China y otros países con enfoques diversos. Ahí es donde debemos ir más allá de nuestros propios sesgos y dar espacio a nuevas formas de pensar. Así es como avanza el conocimiento”, explicó.

Este logro no es fortuito. Rivera Zárate ha construido una trayectoria sólida como colaborador de Springer Nature, participando en la elaboración de al menos ocho libros académicos y estableciendo vínculos con líderes editoriales a nivel internacional.

“Es resultado de un trabajo constante, de años”, afirmó.

Para el académico, formar parte de estos espacios editoriales permite acercar a sus estudiantes a la frontera del conocimiento.

“Puedo compartirles ideas y avances que están en la punta. Eso amplía la presencia de la universidad y fortalece la formación de nuestros estudiantes”, destacó.

En 2025, el doctor Rivera Zárate fue distinguido como Senior Member del IEEE, una de las organizaciones de ingeniería más grandes y prestigiosas del mundo.

Para él, estos reconocimientos tienen un origen claro:

“Se logra siendo muy humildes con el conocimiento”.

En el mundo de las élites científicas —explica—, esa humildad se traduce en apertura porque, aunque la formación académica enseña a defender ideas con firmeza, también exige reconocer que no existe una sola forma de resolver los problemas.

“Cuando llegas a estos espacios, entiendes que hay otras maneras de modelar, de pensar, de construir soluciones. Recibes artículos de todos los continentes, de distintas escuelas, con enfoques distintos. Y ahí te das cuenta de algo: tu forma no es la única”.

Aceptar eso implica ir más allá de los propios sesgos. No eliminarlos —porque eso es imposible—, sino aprender a reconocerlos y a abrir espacio a otras perspectivas. Es en ese contraste donde, dice, ocurre el verdadero avance científico.

Desde esa lógica, el papel del editor cobra un sentido profundo. “Nos toca evaluar, dar retroalimentación, ayudar a mejorar los trabajos, pero siempre desde una perspectiva plural. Porque, al final, como humanidad, estamos construyendo juntos nuevas formas de hacer ciencia”.

Y es precisamente desde esa apertura —desde la frontera entre lo que se sabe y lo que aún está por descubrirse— donde el doctor Rivera Zárate ejerce hoy su papel: no como quien dicta verdades, sino como quien impulsa el diálogo que hace avanzar al conocimiento.