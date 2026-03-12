Ciudad de México – La Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), alcanzó importantes acuerdos con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en materia de escrituración y certeza patrimonial, esto como resultado de las gestiones sindicales realizadas para brindar soluciones a problemáticas que durante décadas han afectado a las y los trabajadores de la educación.

Durante una reunión de trabajo celebrada en la Ciudad de México con la Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Mtra. Jabnely Maldonado Meza y su equipo de trabajo, se establecieron mecanismos de atención directa para resolver casos históricos relacionados con vivienda, particularmente aquellos vinculados al programa de Vivienda Magisterial (VIMA).

Cabe destacar que existían expedientes con más de 32 años de rezago, situación que había generado incertidumbre jurídica para diversas familias del magisterio. Gracias a la gestión sindical ante el FOVISSSTE, hoy las y los agremiados comienzan a encontrar una ruta clara de solución a su problemática patrimonial.

Como resultado de estos acuerdos, en los próximos meses se contempla la entrega de más de 60 escrituras, además de la integración de 240 expedientes que serán analizados para su posterior proceso de escrituración dentro del esquema de VIMA, problemática que por años ha aquejado al gremio magisterial y que hoy empieza a resolverse mediante un trabajo coordinado.

De igual manera, se acordó avanzar en la liquidación de 78 créditos específicos, cuyos beneficios serán entregados durante una tercera visita de la Vocal Ejecutiva al estado de Chihuahua, en coordinación con la Sección 8 del SNTE.

En representación de la organización sindical participaron el Prof. José Alfredo Navarrete Paz, Secretario de Patrimonio Sindical, y el Prof. Hugo Enrique Aguilar Ramírez, Secretario de Vivienda, quienes por indicaciones del Secretario General de la Sección 8 del SNTE, Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán, han brindado puntual seguimiento a la diversidad de casos y situaciones relacionadas con este tema acompañando a las y los trabajadores de la educación en la búsqueda de soluciones que garanticen su patrimonio.

El Secretario General subrayó que estas reuniones y acuerdos forman parte de la mesa de trabajo permanente con el instituto de vivienda, lo que representa un paso firme para garantizar la certeza jurídica y patrimonial de las y los trabajadores de la educación, poniendo fin a problemas heredados de años anteriores y reafirmando el compromiso sindical con el bienestar del magisterio chihuahuense.