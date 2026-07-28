La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra del acusado Raúl Serafín G. M., por el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido perjuicio de tres personas, el 8 de octubre de 2024, en la ciudad de Chihuahua.

Las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, fueron contundentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado, ante un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos.

En el juicio oral 123/2025, se estableció que Raúl Serafín G. M., disparó con un arma de fuego calibre .9milímetros, en contra de una mujer y tres hombres, que viajaban en un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, línea Sonic.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, en la Avenida Lombardo Toledano, el automóvil en el que viajaban las víctimas, fue impactado por dos vehículos, entre ellos, uno de la marca Jeep, línea Cherokee, de color rojo, del que descendió Raúl Serafín G. M., y disparó contra las víctimas.

Raúl Serafín G. M. fue detenido en flagrancia con el arma de fuego, por la Guardia Nacional.

Tras el fallo condenatorio dictado en su contra, el Órgano Jurisdiccional programó para el miércoles 29 de julio de 2026, la audiencia de individualización de sanciones, en donde recibirá la sentencia que purgará en prisión.