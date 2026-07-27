El periodista y columnista Héctor de Mauleón reveló este 27 de julio una nueva grabación y capturas de pantalla que añaden un elemento inédito al escándalo político que envuelve a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En esta reciente filtración, se expone la identidad de un presunto exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a quien la mandataria estatal habría contratado como asesor principal.

El personaje en cuestión fue identificado como Juan Sandoval, un consultor con base de operaciones en San Diego, California, y ampliamente conocido en la región de la frontera norte. De acuerdo con la información divulgada en el diario El Universal, los servicios de asesoría de este exfuncionario estadounidense tendrían un costo aproximado de 300 mil dólares, cifra que subraya la magnitud de las gestiones legales requeridas por la gobernadora.

Las pruebas presentadas incluyen conversaciones de WhatsApp donde uno de los intermediarios cuestiona a la mandataria sobre la identidad de su asesor. Ante la interrogante, Ávila Olmeda responde de manera directa: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté”, confirmando así el vínculo profesional previo a sus contactos con otros supuestos enlaces estadounidenses.

En otro fragmento de las comunicaciones filtradas, la gobernadora expresa una evidente molestia ante la intervención de terceros en sus asuntos sin la participación de su equipo jurídico. La mandataria enfatiza que cualquier tema relacionado con su situación debe ser tratado exclusivamente a través de sus abogados, a lo que el intermediario responde que la información proporcionada era precisamente para que ella actuara en conjunto con su defensa legal.

Este material representa la cuarta entrega de una serie de filtraciones que comenzaron a publicarse desde el mes de junio. La cronología del escándalo incluye un primer audio el 22 de junio sobre una posible reunión en el consulado de Estados Unidos en Tijuana, seguido por una segunda grabación el 13 de julio donde se menciona que las agencias estadounidenses sentían que habían “perdido el tiempo” con la funcionaria.

Posteriormente, el 16 de julio, salieron a la luz dos audios adicionales que detallaban una presunta reunión pactada en Panamá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado. La revelación de este 27 de julio introduce formalmente a Sandoval y detalla el proceso de contratación que antecedió a los polémicos contactos con los intermediarios.

Ante la creciente presión mediática, Ávila Olmeda ha mantenido la postura de que fue víctima de una trampa orquestada por su antecesor y rival político, Jaime Bonilla. La gobernadora ha argumentado que los intermediarios expuestos en los audios anteriores eran impostores; sin embargo, las nuevas capturas demuestran que ya había buscado asesoría especializada para resolver la cancelación de su visa estadounidense y frenar posibles investigaciones.

Finalmente, el contexto de estas negociaciones se refuerza con información del semanario Zeta, el cual confirmó que el pasado 20 de julio un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones presenciales con la gobernadora. Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme el contenido íntegro ni el desenlace definitivo de estas complejas gestiones transfronterizas.

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