Marisol Romero Zamora, esposa del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ultimado a balazos el miércoles pasado, y Geovany Emmanuel González Morellano, director de Seguridad Pública, fueron detenidos por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto como parte de las acciones para combatir la extorsión.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de los servidores públicos del municipio de Temoac.

Ambos serán puestos a disposición de un juez especializado para que respondan a las investigaciones integradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), dijo el fiscal morelense.

Marisol es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, “La Patrona”, detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras 10 personas, señaladas como integrantes de la célula “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco” que operaban en ese y otros municipios de la zona oriente de Morelos. Los detenidos están procesados por delitos de secuestro exprés agravado, contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

Por la mañana, el secretario de Gobierno estatal, Edgar Maldonado Ceballos, informó que se mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Temoac para garantizar la continuidad de la atención a la población y acompañar el proceso institucional para la designación de la o el nuevo presidente municipal.

Para el caso Temiac, dijo, se privilegia la estabilidad institucional, gobernabilidad y atención a las necesidades de la ciudadanía, e informó que el pasado viernes el Cabildo notificó oficialmente a la Secretaría de Gobierno que la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, asumió de manera temporal las funciones al frente del Ayuntamiento, en tanto se desarrolla el procedimiento previsto en la Ley Orgánica Municipal.

De igual forma, informó que se mantiene el reforzamiento operativo en Temoac y la región oriente con la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal, quienes realizan patrullajes de proximidad y acciones coordinadas para fortalecer las condiciones de seguridad y brindar certeza a las y los habitantes.

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