El Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de su Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, se convirtió en el núcleo del talento científico juvenil al celebrar la XVI Olimpiada de Química.

La jornada académica, que tuvo lugar este 27 de mayo de 2026 a partir de las 9:00 hasta las 13:00 horas, en el Centro de Computo del instituto —edificio W—, logró consolidarse como una competencia y un puente estratégico para derribar tabúes en torno a las ciencias exactas y fomentar las vocaciones científicas en la región.

«Principalmente, buscamos promover las ciencias básicas, especialmente la química. Muchas personas le tienen miedo a esta disciplina, pero en realidad es una ciencia muy noble y de gran importancia, sobre todo en una frontera como la nuestra, donde el trabajo del químico tiene mucha presencia», explicó la doctora Gwendolyne Peraza Mercado, coordinadora de la Licenciatura en Química de la UACJ, al destacar el impacto de este certamen en una comunidad universitaria que actualmente cuenta con una matrícula cercana a los 200 estudiantes.

La decimosexta edición del evento registró una notable participación de 123 alumnos provenientes de diversos semestres —segundo, cuarto y sexto— y planteles de educación media superior.

La convocatoria expandió sus fronteras geográficas al recibir a contingentes que viajaron desde el Conalep de Ciudad Cuauhtémoc y el COBACH Plantel 17 de Villa Ahumada.

El profesor Pedro López Hernández, docente de la delegación de Villa Ahumada —compuesta por dos profesores y siete alumnos—, externó la relevancia del encuentro en su primera participación institucional: «es una gran satisfacción que nuestros alumnos puedan competir, foguearse y demostrar los conocimientos que han adquirido. Este tipo de experiencias los motiva a seguir superándose cada día».

Bajo un enfoque sustentable, la organización sustituyó los tradicionales carteles impresos por una estrategia digital a base de códigos QR y formularios de Google, eliminando por completo el gasto de papel y tinta en la difusión de la convocatoria y los temarios.

El reto: 200 reactivos bajo diseño colegiado

El examen, aplicado en las aulas de cómputo del Edificio W, representó un verdadero desafío intelectual diseñado de forma colegiada por la Academia de Ciencias Químicas de la institución. La evaluación constó de más de 200 reactivos de opción múltiple, con una visión eminentemente práctica, donde los bachilleres resolvieron complejos ejercicios químicos empleando fórmulas, valiéndose únicamente de hojas de papel reciclado, lápiz, borrador y la tabla periódica; el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos estuvo estrictamente prohibido.

Para estudiantes como Abigail Jardines, alumna de segundo semestre del COBACH Plantel 9, la experiencia combinó la adrenalina y el gusto por el aprendizaje. «Me siento emocionada y, al mismo tiempo, un poco nerviosa. La química me gusta y siento que la entiendo, aunque a veces se me complica. Les diría a otros estudiantes que se animen a participar y lo intenten», compartió en su debut olímpico.

Por su parte, Haziel de Jesús García Suárez, estudiante de cuarto semestre del COBACH Plantel 24 y con experiencia previa en certámenes estatales en la UACH, resaltó el rigor del proceso: «Agradezco haber tenido tiempo para estudiar todos los contenidos del examen, porque es bastante extenso. Vine a vivir la experiencia y conocer la dinámica de esta olimpiada, porque aquí el nivel es diferente».

Estímulos para asegurar el relevo científico

La jornada cerró formalmente en el audiovisual del Edificio D —Veterinaria—, donde las autoridades universitarias, acompañadas por la jefatura del departamento, encabezaron la ceremonia de premiación. Además de los reconocimientos generales otorgados a todos los participantes y docentes asesores, el certamen salvaguardó sus incentivos de excelencia para los tres primeros lugares: una constancia especial y la exención del pago de inscripción al ingresar a la Licenciatura en Química para el periodo agosto-diciembre 2026.

Aunque alumnos en etapas intermedias como Haziel García no pudieron aprovechar directamente el beneficio de inscripción por su semestre actual, el valor de «medirse» año con año se mantiene como el principal motor de la olimpiada.

Valiendo el compromiso de guiar el talento emergente hacia los laboratorios, esta institución formativa sigue demostrando que las aulas universitarias están listas para recibir a la próxima generación de científicos de la frontera.

Ganadores de la XVI Olimpiada de Química:

David Fernando Reza Cañaz del COBACH Plantel 5

Denisse Esmeralda Fajardo Conde del COBACH Plantel 5

Isabella Hernández Gómez del COBACH Plantel 5