La Secretaría de Salud llevará a cabo jornadas de vacunación contra influenza, sarampión y neumococo, conforme a la calendarización establecida del 25 de febrero al primero de marzo de 2026.
Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención y control epidemiológico, que prioriza la inoculación de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y población con factores de riesgo.
La dependencia invita a la ciudadanía a acudir y aprovechar estos espacios para completar esquemas de vacunación, toda vez que esta es una de las medidas más efectivas para prevenir complicaciones graves y proteger a los grupos más vulnerables.
Las personas interesadas pueden consultar las redes oficiales de la Secretaría de Salud o acudir a su centro de salud más cercano.
Se instalarán puestos de vacunación en:
Chihuahua
Alsuper Los Leones
25 al 27 de febrero, de las 9:30 a 19:00 horas
28 de febrero y primero de marzo, de las 9:30 a 17:30 horas
Alsuper Anthony Quinn
25 al 27 de febrero, de 9:30 a 19:00 horas
28 de febrero y primero de marzo, de 9:30 a 17:30 horas
Parral
Bazares colonia PRI
28 de febrero y primero de marzo, de 9:00 a 13:00 horas