El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Gobierno Municipal reforzará las campañas de prevención de accidentes automovilísticos, en coordinación con la Coordinación General de Seguridad Vial, ante los hechos registrados recientemente en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que a lo largo de su administración se han impulsado múltiples acciones de concientización dirigidas a automovilistas, mismas que continuarán de manera permanente, además de fortalecer la presencia de Seguridad Vial en zonas de alta afluencia, particularmente en centros comerciales, donde se han detectado conductas imprudentes por parte de algunos conductores.

Dijo que se solicitó a Seguridad Vial incrementar la vigilancia para evitar prácticas como competencias de velocidad, maniobras peligrosas o exhibiciones vehiculares en espacios públicos, ya que este tipo de acciones representan un riesgo no solo para quienes conducen, sino también para las personas que se encuentran en el entorno.

El Presidente Municipal lamentó los accidentes que se han registrado en la ciudad y reiteró que, si bien el Gobierno Municipal continuará trabajando con operativos, campañas y presencia preventiva, la responsabilidad individual es un factor fundamental para reducir este tipo de hechos, ya que conducir de manera imprudente pone en peligro la vida propia, la de los acompañantes y la de terceros.

Agregó que en varios de los accidentes se ha detectado que los conductores se encontraban en condiciones inadecuadas para manejar, por lo que reiteró el exhorto a actuar con responsabilidad y a no utilizar espacios públicos ni zonas comerciales para realizar competencias o maniobras de riesgo, priorizando siempre la seguridad de las familias juarenses.