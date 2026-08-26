Realizan en el IMSS 66 procuración de riñones y córneas

Un hombre de 46 años, se convirtió en héroe al brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas, luego de que su familia autorizara la donación de sus órganos y tejidos tras presentar muerte cerebral a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Gracias al noble gesto y al consentimiento de su familia, un equipo multidisciplinario del Hospital General Regional (HGR) No. 66, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez realizó la procuración de riñones y córneas.

El procedimiento fue realizado por un amplio equipo, en coordinación con especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, del IMSS, en Torreón, Coahuila, quienes procuraron los riñones para su traslado y posterior asignación a pacientes que requieren un trasplante, en tanto, las córneas se encuentran en proceso de asignación a receptores compatibles.

Como parte del homenaje previo a la procuración, familiares, amistades y personal del hospital acompañaron al donador en una emotiva despedida; y el momento estuvo marcado por aplausos y música norteña, interpretada por su propio hijo, músico y cantante, quien con su voz rindió el último adiós a su padre y reconoció así su legado de solidaridad.

El HGR No. 66, se mantiene como el hospital líder en materia de procuración de órganos y tejidos en Ciudad Juárez, resultado del trabajo coordinado de sus equipos médicos, de enfermería, trabajo social y demás personal involucrado en el proceso de donación, así como del compromiso de las familias que, aun en momentos de profundo dolor, toman la decisión de dar vida a través de la donación.

El director del HGR No. 66, doctor Sebastián Hernández Hoyos, destacó que cada procuración representa una oportunidad para transformar una pérdida en esperanza y reconoció especialmente la fortaleza y generosidad de la familia del donador.

El IMSS reconoce y agradece profundamente a la familia donadora por su generosidad y solidaridad, y refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la cultura de la donación de órganos y tejidos en beneficio de las personas que se encuentran en espera de un trasplante.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán registrarse como donadores voluntarios.