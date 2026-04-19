En una época donde la vida transcurre entre pantallas, notificaciones y estímulos constantes, comprender el funcionamiento del cerebro se vuelve más urgente que nunca. Bajo esa premisa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se suma a la divulgación científica con la novena edición de la Semana del Cerebro en Ciudad Juárez, un evento que busca acercar el conocimiento del sistema nervioso a la comunidad de manera clara, interactiva y reflexiva.

La jornada arranca este sábado 18 de abril, de las 12:00 a las 18:00 horas, en el Museo Interactivo La Rodadora, con una programación enfocada, principalmente, en analizar cómo el entorno digital está influyendo en la salud mental y en nuestras funciones cognitivas.

Paola Mendoza Encinas, co-coordinadora del evento y egresada de la licenciatura en Biología de la UACJ, explica que esta edición pone el foco en temas que atraviesan la vida cotidiana:

“Es decir, si está teniendo algún efecto en nuestra memoria, nuestra atención, en el impacto en nuestras habilidades sociales y pues tratar de concientizar un poquito a la población con respecto a estas nuevas problemáticas a las que en ninguna era de la vida del hombre se había experimentado”.

El programa incluye más de 14 módulos interactivos diseñados para que niñas y niños comprendan, mediante la experiencia, cómo funciona el cerebro. A través de actividades dinámicas, los asistentes podrán explorar procesos como la memoria, la percepción y la toma de decisiones.

Además, se ofrecerán charlas especializadas que abordan fenómenos contemporáneos. Entre ellas, destaca una sobre los tipos de caricaturas que consumen actualmente los menores y su posible impacto en la salud mental, así como otra centrada en la inteligencia artificial y la manera en que los seres humanos comienzan a relacionarse con estas tecnologías, incluso atribuyéndoles rasgos emocionales.

Para el domingo, se tiene previsto un foro con la participación de distintos profesionistas, quienes pondrán sobre la mesa el debate en torno a las implicaciones de estas nuevas tecnologías en la vida diaria.

El doctor Jorge Alberto Pérez León, docente de la UACJ, advierte que el uso de las pantallas ha rebasado su propósito original:

“Originalmente las pantallas surgieron como una herramienta para poder ayudarnos a buscar información o a desplegar información, ahora ya se ha convertido prácticamente en la mayoría de los usuarios, en un vicio o en una costumbre o en un hábito que no se puede quitar”.

El académico subraya que hoy en día las pantallas están presentes en todos los ámbitos de la vida, muchas veces con contenidos de dudosa calidad académica. Añade que existe una tendencia preocupante: delegar en ellas la supervisión de niñas y niños.

“Entonces tenemos que revisar los contenidos de las pantallas y sobre todo, restringir su uso a que de veras sean benéficas y no como se han convertido en una costumbre o en un hábito”.