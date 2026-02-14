viernes, febrero 13, 2026
Invirtió el Estado más de 130 mdp en proyectos de uso sustentable del agua durante 2025
Invirtió el Estado más de 130 mdp en proyectos de uso sustentable del agua durante 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invirtió más de 130 millones de pesos (mdp) durante 2025 en proyectos de uso sustentable del agua, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidroagrícola y el manejo eficiente del recurso.

Fueron destinados 121.8 mdp a 32 obras de infraestructura en 14 municipios, así como a la rehabilitación de pozos y estructuras, conducción y conservación de canales, enfocadas en la atención a la sequía y en la recuperación de fuentes alternas de abastecimiento.

Estas acciones beneficiaron a más de 18 mil personas de los distritos y unidades de Riego 005 Delicias, 042 Buenaventura, 083 Papigochi, 089 El Carmen, 090 Bajo Río Conchos, 099 Valle de Juárez, 103 Río Florido y 113 Alto Río Conchos.

También se orientaron más de 900 mil pesos en estudios y análisis técnicos por afectaciones derivadas de la sequía, así como para la renovación y establecimiento de las comisiones de Cuenca del Río Conchos y de las Cuencas del Norte.

Para mayor información sobre este y otros programas, comunicarse al teléfono (614) 429 33 00, extensión 12571, o acudir a las oficinas de la SDR en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

