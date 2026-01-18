La Dirección General de Servicios Píblicos Minicipales, a través de la Dirección de Limpia, invita a la ciudadanía a aprovechar los contenedores del programa Puntos Limpios a tu Colonia, los cuales se instalaron desde el pasado viernes en distintos sectores de la ciudad.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, dijo que los espacios todavía están disponibles hoy y mañana, con el objetivo de que los vecinos hagan uso de ellos de manera ordenada y responsable.



Indicó que en esta ocasión se encuentran en la calle Che Guevara, entre Luis Escobar y Jaime Nuno, en la colonia Manuel Valdez; así como en la calle Arecas y avenida Lote Bravo, en el fraccionamiento Arecas I.



Asimismo, en la calle Ejido Guadalupe, entre Ejido Jesús Carranza y Ejido San Agustín, de la colonia El Papalote, a un costado de un taller; además de la calle Playa La Antigua y avenida de Las Torres, en el fraccionamiento Hacienda Universidad.



El funcionario recordó que estos espacios son exclusivamente para residuos domésticos, por lo que no está permitido depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos.



La idea de los Puntos Limpios a tu Colonia es facilitarle a la gente la correcta disposición de residuos domésticos, a fin de mantener limpias las calles, parques y áreas comunes, además de prevenir tiraderos clandestinos, señaló el director de Limpia.



Este programa forma parte de las acciones permanentes para fomentar la participación ciudadana, promover el manejo responsable de los residuos y contribuir al cuidado del entorno urbano.