Un comando armado ingresó esta madrugada a un almacén de Nissan en Jiutepec y robó dos camionetas Frontier.

De acuerdo con información de El Universal, los agresores también retuvieron a dos guardias de seguridad. Uno de los vigilantes relató que los sujetos actuaron “sin dar oportunidad de pedir ayuda”.

El reporte policial señala que los hechos ocurrieron cerca de las 02:30 horas en una bodega ubicada sobre avenida Insurgente, donde los trabajadores realizaban su turno nocturno.

Los datos oficiales indican que los hombres armados:

Sorprendieron a los guardias durante la madrugada.

Los sometieron en el interior de la bodega.

Sustrajeron dos camionetas Frontier.

Los dos vigilantes fueron privados de la libertad, golpeados y abandonados en el libramiento Aeropuerto–Tepetzingo, en Xochitepec.Según los servicios de emergencia:

Ambos hombres estaban conscientes.

Recibieron atención de paramédicos.

Se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo estuvieron retenidos.

Este caso no es aislado. De acuerdo con las autoridades, Nissan suma:

Cinco robos de vehículos o equipo en lo que va del año.

Un ataque previo en el que un guardia resultó lesionado por arma de fuego.

La repetición de hechos similares ha llevado a reforzar operativos y revisiones en la zona industrial.

Las corporaciones estatales y municipales trabajan en varias líneas de investigación. Entre los puntos centrales se encuentran:

La posible participación de grupos delictivos dedicados al robo especializado de vehículos.

La ruta de salida de las camionetas sustraídas.

La forma en que el comando logró ingresar sin resistencia al almacén.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

Como medida preventiva, se recomienda:

Reportar presencia de vehículos o personas sospechosas cerca de instalaciones industriales.

Revisar horarios y rutas seguras si trabaja en turnos nocturnos.

Mantener comunicación constante con vigilancia interna de empresas vecinas.

Utilizar los números de emergencia en caso de movimientos inusuales.

ElImparcial