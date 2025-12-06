El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno llamó a los consejeros del partido, a los priistas y a los ciudadanos a cerrar filas ante lo que llamó el acoso del gobierno de Morena y dijo que no se irá del país a pesar de las amenazas y hostigamiento.

En su discurso en el marco del IX Consejo Político Nacional del PRI, subrayó:

“Nosotros no nos vamos ir del país por más complicado que esté la situación aquí nos vamos a quedar a enfrentar al gobierno corrupto de Morena. Aquí está el PRI”.

En la sede nacional del PRI dijo que nosotros nos quedamos hablando de frente, no tenemos nada que ocultar.

Dijo que Morena y su gobierno no tienen límites cuando se trata de reprimir y silenciar a la disidencia. “En el gobierno de Morena ser opositor es poner la vida en juego”.

“En el PRI no nos doblan, ni jamás nos van a vencer”, dijo ante el grito de cientos de priistas de “fuera Morena”.

“Aquí estamos los priistas listos para defender la patria y para defender a nuestro gran país”, afirmó Moreno Cárdenas.

“Si nosotros, las y los priistas no defendemos las instituciones, nadie lo va a hacer. Si no levantamos la voz con firmeza, el régimen vil y corrupto de Morena seguirá aprovechándose del silencio de los mexicanos”.

Él también senador dijo que se trata de rescatar a los mexicanos de un presente oscuro.

Llamo a los consejeros y a los priistas a cerrar filas ante el acoso del poder.

“Estamos cerrando el año como el partido opositor más importante y mejor posicionado del país”.

Luego de tomar protesta a 345 consejeros dijo que el PRI es un partido que ha demostrado firmeza, carácter y determinación

“A pesar de las presiones, de la intimidación y de la fabricación de pruebas de las agencias del Estado mexicano para perseguir e imputar a mujeres y hombres”.

Alito dijo que somos nosotros quienes estamos vigilando a este gobierno por poner en riesgo la gobernabilidad.

ElUniversal