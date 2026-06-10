Por trabajos de reparación de un hundimiento, que estará llevando a cabo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en avenida Tecnológico, metros antes de Aguirre Laredo, la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a transitar con precaución.



A partir de las 09:00 de este miertcoles, empleados de la descentralizada estarán haciendo la labores correspondientes sobre la avnenida Tecnológico, en un sentido de norte a sur en el primer carril.



Se hace un llamado a la ciudadanía a transitar con precaución, respetar los señalamientos viales, así como las indicaciones de los agentes.