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La Coordinación General de Seguridad Vial informa

by Salvador Miranda
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Por trabajos de reparación de un hundimiento, que estará llevando a cabo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en avenida Tecnológico, metros antes de Aguirre Laredo, la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a transitar con precaución.

A partir de las 09:00 de este miertcoles, empleados de la descentralizada estarán haciendo la labores correspondientes sobre la avnenida Tecnológico, en un sentido de norte a sur en el primer carril.

Se hace un llamado a la ciudadanía a transitar con precaución, respetar los señalamientos viales, así como las indicaciones de los agentes.

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