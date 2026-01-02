Inicio » La Dirección de Limpia prepara el Centro Histórico este 1 de enero
La Dirección de Limpia prepara el Centro Histórico este 1 de enero

by Salvador Miranda
Cuadrillas de la Dirección de Limpia, asignadas al Centro Histórico, realizaron desde temprana hora labores de limpieza en esta zona, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las calles y espacios públicos para recibir a los juarenses que acuden a este punto durante el inicio del año.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el personal inició actividades desde las 6:00 de la mañana, llevando a cabo acciones como barrido manual, recolección de residuos y limpieza general, a fin de preparar el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario destacó el compromiso y la responsabilidad con los que trabaja el personal de Limpia para ofrecer a la ciudadanía un entorno ordenado y limpio.

Comentó que gracias a estos esfuerzos, el Centro Histórico se encuentra listo para recibir a la población que visite el lugar durante este día.

