Cuadrillas de la Dirección de Limpia, asignadas al Centro Histórico, realizaron desde temprana hora labores de limpieza en esta zona, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las calles y espacios públicos para recibir a los juarenses que acuden a este punto durante el inicio del año.
El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el personal inició actividades desde las 6:00 de la mañana, llevando a cabo acciones como barrido manual, recolección de residuos y limpieza general, a fin de preparar el primer cuadro de la ciudad.
El funcionario destacó el compromiso y la responsabilidad con los que trabaja el personal de Limpia para ofrecer a la ciudadanía un entorno ordenado y limpio.
Comentó que gracias a estos esfuerzos, el Centro Histórico se encuentra listo para recibir a la población que visite el lugar durante este día.
