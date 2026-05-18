La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo una sentencia de 26 años de prisión en contra de David M. I., al demostrar con prueba fehacientes su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Roberto Carlos R. G.

El Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas técnicas y científicas, con las cuales, demostró la participación del ahora sentenciado en la muerte violenta de la víctima.

Las investigaciones ministeriales demostraron que el ahora sentenciado, atacó con un arma blanca a la víctima, en hechos registrados el 29 de septiembre del 2024, en el cruce de las calles Ejido San Lorencito y Ejido Guadalupe Victoria, de la colonia El Papalote, de Ciudad Juárez.

El Órgano jurisdiccional del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de David M. I., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el CERESO No.3.

Además de la pena privativa de la libertad, fue condenado a pagar la cantidad de 549 mil 364 pesos por concento de la reparación del daño y gastos funerarios.