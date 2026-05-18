La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa a la ciudadanía que, como parte de los trabajos de sectorización correspondientes al Distrito de operación número 5, se llevará a cabo la instalación de una conexión provisional que permite redirigir el flujo de agua potable, conocido como bypass, por lo que, será necesaria la suspensión temporal del servicio de agua potable los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo.

El departamento de Eficiencia Física, detalló que, el próximo miércoles se realizará la instalación de una conexión alterna para desviar el flujo de agua mientras se realizan trabajos de reparación, en el cruce de la avenida Campos Elíseos y calle Tomás Fernández.

Debido a estas labores, se verá afectado el suministro de agua potable en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las colonias Cerrada Viñedos, Cerrada Andaluz y Veredas del Sol.

Asimismo, el jueves 21 de mayo, se efectuará la instalación de otro enlace alterno (bypass) en el cruce de avenida Valle de Juárez y avenida Laguna de Tamiahua, trabajos que van a ocasionar la suspensión temporal del servicio de agua potable, también en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las colonias afectadas serán Era de San Lorenzo, México, Parque Industrial Fuentes e Infonavit San Lorenzo.

La JMAS exhorta a los habitantes de los sectores mencionados a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.

El departamento de Eficiencia Física indicó que se trabajará de manera continua para concluir las labores en el menor tiempo posible y restablecer el servicio en las zonas afectadas.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, las cuales forman parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y de los trabajos de sectorización que permitirán mejorar la eficiencia del servicio de agua potable para las familias juarenses.