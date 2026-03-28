Oscar Guevara, Director de Regulación Comercial, mencionó que es un trabajo en conjunto con diversas dependencias como: Seguridad pública, Protección Civil, Seguridad Vial, servicios públicos, Ecología, Desarrollo Urbano y Regulación Comercial.

En la cual el personal de inspección de comercio realizó 6 notificaciones con anticipación para el retiro voluntario de puestos fijos en áreas no permitidas, en la cual 4 puestos acataron las indicaciones.

El día de hoy se retiraron 2 puestos debidamente notificados, los cuales hicieron caso omiso a las indicaciones de las autoridades.

Los puestos se encontraban en zona prohibida para ejercer el comercio, por lo que estas acciones forman parte de las estrategias para mantener el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Oscar Guevara, Director de Comercio, invita a los ciudadanos a mantener la ciudad ordenada y accesible para todos, y exhortó a los comerciantes y ciudadanos a respetar las normas y reglamentos establecidos.